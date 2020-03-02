Впервые за 140 лет наблюдений метеорологическая зима так и не наступила, — синоптики

В Киеве не было зимы. Фото: parf.info

В Киеве не было зимы. Фото: parf.info

Метеорологи прогнозируют теплую первую половину весны и констатируют, что метеорологическая зима в этом году в Киеве так и не наступила.

Об этом рассказали в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура февраля в Киеве составляла + 2,5 ° С, что на 6,7 ° С выше климатической нормы. Последний месяц зимы не порадовал как морозами, так и снегопадами.

Начиная с 1881 года это четвертый самый теплый февраль.

Морознее всего было 8 февраля, когда столбики термометров под утро опустились до минус 8,4 ° С. Теплее всего было 2 февраля, когда днем синоптики зафиксировали до +10,7 градусов.

Впервые за 140 лет наблюдений в столице метеорологическая зима так и не наступила, а уже с 10 февраля синоптики заговорили о метеорологической весне.

Осадков в Киеве за месяц выпало 46 мм, что совпало с климатической нормой.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 2 марта, на западе и севере Украины пройдут дожди, местами порывистый ветер. В Киеве во вторник пройдет дождь, температура воздуха днем +6+8 градусов.

Тем временем метеорологи рассказали, что украинцев ожидает в будущем еще больше теплых зим.