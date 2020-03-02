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02 березня 2020, понеділок, 17:25 12
Фінанси 2020-03-02T17:35:08+02:00
Українські Новини
НБУ утилізував майже 24% банкнот від загальної кількості в обігу в 2019

НБУ утилізував майже 24% банкнот від загальної кількості в обігу в 2019

Сергій Жолобецький
НБУ, Гроші, Гривня, Утилізація
НБУ утилізував 16% готівки в обігу
НБУ утилізував 16% готівки в обігу

У той час як НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку, в 2019 році Національний банк утилізував 702,4 млн штук банкнот на 68,1 млрд гривень.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба НБУ.

Всього в зв'язку з фізичним зносом банкнот гривні Національний банк щорічно вилучає близько 700 млн штук банкнот усіх номіналів, що складає близько чверті від загальної кількості банкнот в обігу.

Так за останні три роки статистика свідчить про наступне.

В 2019 році - утилізовано 702,4 млн штук банкнот (майже 24,0% від загальної кількості банкнот в обігу) на загальну суму 68,1 млрд гривень (в межах 16% від загальної суми готівки в обігу).

В 2018 році - утилізовано 663,0 млн штук (22,5% від загальної кількості банкнот в обігу) на загальну суму 47,4 млрд гривень (у межах 12% від загальної суми готівки в обігу).

В 2017 році - утилізовано 795,7 млн штук (26,7% від загальної кількості банкнот в обігу) на загальну суму 50,6 млрд гривень (в межах 14% від загальної суми готівки в обігу).

зокрема, в 2019 році Національний банк утилізував не придатних до обігу банкнот в розрізі номіналів:

1 гривня – 45,7 млн штук на суму 45,7 млн гривень,

2 гривні – 27,8 млн штук на суму 55,6 млн гривень,

5 гривень – 56,3 млн штук на суму 281,4 млн гривень,

10 гривень - 72,0 млн штук на суму 719,7 млн. гривень,

20 гривень – 59,3 млн штук на суму 1 187,3 млн гривень,

50 гривень – 106,6 млн штук на суму 5 328,3 млн гривень,

100 гривень – 143,2 млн штук на суму 14 316,6 млн гривень,

200 гривень – 165,5 млн штук на суму 33 097,6 млн гривень,

500 гривень - 26,0 млн штук на суму 13 019,5 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, вилучені з обігу Національним банком зношені та значно зношені банкноти підлягають знищенню (утилізації).

Утилізація банкнот відбувається повністю в автоматичному режимі в регіональних підрозділах Національного банку і Центральному сховищі (Київ).

Банкноти ріжуться на дрібні частини, подрібнена маса збирається в мішки або подається в спеціальний прес, який робить з подрібненої маси брикети.

Відновити порізану банкноту неможливо.

Тобто процес знищення являє собою мелкофракционное подрібнення банкнот, після чого подрібнена маса утилізується на полігонах твердих промислових відходів спеціалізованими компаніями, з якими у Національного банку укладені відповідні договори.

Офіційний курс гривні обвалився майже на 20 копійок.

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