НБУ утилізував майже 24% банкнот від загальної кількості в обігу в 2019

У той час як НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку, в 2019 році Національний банк утилізував 702,4 млн штук банкнот на 68,1 млрд гривень. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба НБУ. Всього в зв'язку з фізичним зносом банкнот гривні Національний банк щорічно вилучає близько 700 млн штук банкнот усіх номіналів, що складає близько чверті від загальної кількості банкнот в обігу. Так за останні три роки статистика свідчить про наступне. В 2019 році - утилізовано 702,4 млн штук банкнот (майже 24,0% від загальної кількості банкнот в обігу) на загальну суму 68,1 млрд гривень (в межах 16% від загальної суми готівки в обігу). В 2018 році - утилізовано 663,0 млн штук (22,5% від загальної кількості банкнот в обігу) на загальну суму 47,4 млрд гривень (у межах 12% від загальної суми готівки в обігу). В 2017 році - утилізовано 795,7 млн штук (26,7% від загальної кількості банкнот в обігу) на загальну суму 50,6 млрд гривень (в межах 14% від загальної суми готівки в обігу). зокрема, в 2019 році Національний банк утилізував не придатних до обігу банкнот в розрізі номіналів: 1 гривня – 45,7 млн штук на суму 45,7 млн гривень, 2 гривні – 27,8 млн штук на суму 55,6 млн гривень, 5 гривень – 56,3 млн штук на суму 281,4 млн гривень, 10 гривень - 72,0 млн штук на суму 719,7 млн. гривень, 20 гривень – 59,3 млн штук на суму 1 187,3 млн гривень, 50 гривень – 106,6 млн штук на суму 5 328,3 млн гривень, 100 гривень – 143,2 млн штук на суму 14 316,6 млн гривень, 200 гривень – 165,5 млн штук на суму 33 097,6 млн гривень, 500 гривень - 26,0 млн штук на суму 13 019,5 млн гривень. Як повідомляли Українські Новини, вилучені з обігу Національним банком зношені та значно зношені банкноти підлягають знищенню (утилізації). Утилізація банкнот відбувається повністю в автоматичному режимі в регіональних підрозділах Національного банку і Центральному сховищі (Київ). Банкноти ріжуться на дрібні частини, подрібнена маса збирається в мішки або подається в спеціальний прес, який робить з подрібненої маси брикети. Відновити порізану банкноту неможливо. Тобто процес знищення являє собою мелкофракционное подрібнення банкнот, після чого подрібнена маса утилізується на полігонах твердих промислових відходів спеціалізованими компаніями, з якими у Національного банку укладені відповідні договори. Офіційний курс гривні обвалився майже на 20 копійок. Банкіри і аналітики розповіли, чого очікувати від долара на початку весни.