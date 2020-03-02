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  • Вперше за 140 років спостережень метеорологічна зима так і не настала, — синоптики
02 березня 2020, понеділок, 16:14 5
Lifestyle 2020-03-02T17:45:02+02:00
Українські Новини
Вперше за 140 років спостережень метеорологічна зима так і не настала, — синоптики

Вперше за 140 років спостережень метеорологічна зима так і не настала, — синоптики

Кира Молчанова
Погода, Зима, Весна, Київ, погода в Україні
У Києві не було зими. Фото: parf.info
У Києві не було зими. Фото: parf.info

Метеорологи прогнозують теплу першу половину весни і констатують, що метеорологічна зима цього року в Києві так і не настала.

Про це розповіли в прес-службі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, середньомісячна температура лютого в Києві становила + 2,5 ° С, що на 6,7 ° С вище кліматичної норми. Останній місяць зими не порадував як морозами, так і снігопадами.

Починаючи з 1881 року це четвертий найтеплішний лютий.

Морозніше всього було 8 лютого, коли стовпчики термометрів під ранок опустилися до мінус 8,4 °С. Найтепліше було 2 лютого, коли вдень синоптики зафіксували до +10,7 градусів.

Вперше за 140 років спостережень у столиці метеорологічна зима так і не настала, а вже з 10 лютого синоптики заговорили про метеорологічну весну.

Опадів за місяць випало 46 мм, що співпало з кліматичною нормою.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок, 2 березня, на заході і півночі України пройдуть дощі, місцями поривчастий вітер. У Києві у вівторок пройде дощ, температура повітря вдень +6+8 градусів.

Тим часом метеорологи розповіли, що українців чекає у майбутньому ще більше теплих зим.

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