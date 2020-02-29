Комфортная температура с ливневыми дождями. Синоптик рассказал о погоде в марте

После такой теплой и малоснежной зимы, которая принесла много температурных рекордов, первая половина весны тоже обещает быть теплой и с недобором осадков. Об этом на странице в Facebook написал синоптик Виталий Пострыгань.

По словам синоптика, во второй половине возрастает вероятность частых ливневых дождей на умеренном температурном фоне.

"Не следует забывать, что март - один из наиболее изменчивых месяцев весны. Ему свойственны как зимние, так и весенние черты. Поэтому заморозки в этот период - явление обычное. По многочисленным прогнозам Украинского Гидрометцентра, нынешний март ожидается аномально теплым и с осадками в пределах нормы", - написал Пострыгань.

Выходные пройдут под влиянием южного антициклона, который обеспечит малооблачную погоду, теплые дни и прохладные ночи на фоне роста атмосферного давления. Температура ночью 1-3º мороза, днем ​​6-8º тепла.



"На начале новой недели, с приближением очередного западного циклона, увеличится облачность, хотя осадков не предвидится. Зато усиленные южные ветры начнут поставлять в наш регион теплые воздушные массы. Температура воздуха ночью 2-7º тепла, днем ​​повысится до 10-15º. Весна стартует в условиях комфортной погоды и с каждым днем ​​ее приметы становятся все ярче", - рассказал синоптик.

Прогноз погоды 1 марта. Карта: Укргидрометцентр

В феврале текущего года в столице было установлено шесть температурных рекордов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.



18 февраля в столице был превышен на 0,9°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году.



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