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  • Комфортная температура с ливневыми дождями. Синоптик рассказал о погоде в марте
29 февраля 2020, суббота, 05:30 49 Карта
Жизнь 2020-02-29T05:30:02+02:00
Українські Новини
Комфортная температура с ливневыми дождями. Синоптик рассказал о погоде в марте

Комфортная температура с ливневыми дождями. Синоптик рассказал о погоде в марте

Валерия Драгомирова
Погода, Дожди, Ливни, Март, Прогноз погоды, тепло, погода в марте
Весна. Фото: reading
Весна. Фото: reading

После такой теплой и малоснежной зимы, которая принесла много температурных рекордов, первая половина весны тоже обещает быть теплой и с недобором осадков. Об этом на странице в Facebook написал синоптик Виталий Пострыгань.

По словам синоптика, во второй половине возрастает вероятность частых ливневых дождей на умеренном температурном фоне.

"Не следует забывать, что март - один из наиболее изменчивых месяцев весны. Ему свойственны как зимние, так и весенние черты. Поэтому заморозки в этот период - явление обычное. По многочисленным прогнозам Украинского Гидрометцентра, нынешний март ожидается аномально теплым и с осадками в пределах нормы", - написал Пострыгань.

Выходные пройдут под влиянием южного антициклона, который обеспечит малооблачную погоду, теплые дни и прохладные ночи на фоне роста атмосферного давления. Температура ночью 1-3º мороза, днем ​​6-8º тепла.


"На начале новой недели, с приближением очередного западного циклона, увеличится облачность, хотя осадков не предвидится. Зато усиленные южные ветры начнут поставлять в наш регион теплые воздушные массы. Температура воздуха ночью 2-7º тепла, днем ​​повысится до 10-15º. Весна стартует в условиях комфортной погоды и с каждым днем ​​ее приметы становятся все ярче", - рассказал синоптик.

Прогноз погоды 1 марта. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды 1 марта. Карта: Укргидрометцентр

В феврале текущего года в столице было установлено шесть температурных рекордов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

18 февраля в столице был превышен на 0,9°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году.

Как сообщали Українські Новини, метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем

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