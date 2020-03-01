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01 марта 2020, воскресенье, 23:45 11 Карта
Общество 2020-03-01T23:51:40+02:00
Українські Новини
Тепло до +11, местами дожди. Прогноз погоды 2 марта

Тепло до +11, местами дожди. Прогноз погоды 2 марта

Валерия Драгомирова
Погода, Дождь, Прогноз погоды, сильный ветер, тепло
Дождь. Фото: freepik
Дождь. Фото: freepik

Во вторник, 2 марта, на западе и севере Украины пройдут дожди, местами порывистый ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве во вторник пройдет дождь, температура воздуха днем +6+8 градусов.

Запад Украины также накроют дожди, температура ночью от 1 до 5 градусов, температура днем +8+10.

На востоке будет без осадков, ночью возможен мороз до -3, днем температура воздуха +7+10.

На юге страны без существенных осадков, температура днем +8+11.


В ГСЧС сообщили, что 2 марта в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с.

"По Киеву и Киевской области до конца дня 1 марта и в течение суток 2 марта порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. 

Прогноз погоды 2 марта. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды 2 марта. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказал о погоде в марте. По словам Пострыганя, первая половина весны обещает быть теплой и с недобором осадков. Во второй половине возрастает вероятность частых ливневых дождей на умеренном температурном фоне.

Тем временем метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем

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