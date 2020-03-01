Тепло до +11, местами дожди. Прогноз погоды 2 марта

Во вторник, 2 марта, на западе и севере Украины пройдут дожди, местами порывистый ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве во вторник пройдет дождь, температура воздуха днем +6+8 градусов.

Запад Украины также накроют дожди, температура ночью от 1 до 5 градусов, температура днем +8+10.

На востоке будет без осадков, ночью возможен мороз до -3, днем температура воздуха +7+10.

На юге страны без существенных осадков, температура днем +8+11.



В ГСЧС сообщили, что 2 марта в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с.



"По Киеву и Киевской области до конца дня 1 марта и в течение суток 2 марта порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды 2 марта. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказал о погоде в марте. По словам Пострыганя, первая половина весны обещает быть теплой и с недобором осадков. Во второй половине возрастает вероятность частых ливневых дождей на умеренном температурном фоне.

Тем временем метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.