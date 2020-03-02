Зустріч у "нормандському форматі" не обов'язково повинна відбутися в квітні, — Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) не обов'язково повинна відбутися в квітні.

Про це він повідомив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде, передають Українські Новини.

"У Парижі лідери домовилися, що їх наступна зустріч відбудеться через чотири місяці. Тобто приблизно у квітні. Але лідери не зафіксували чітко конкретну дату, тому постійно виникають спекуляції", - сказав він.

Пристайко зазначив, що Україна зацікавлена як у виконанні грудневих домовленостей, так і в якнайшвидшому проведенні чергової зустрічі.

"Лавров сказав, що не бачить предмету зустрічі, поки всі 7 домовленостей лідерів не будуть реалізовані. Поки з них більш-менш реалізований обмін полоненими... Ми також вважаємо, що максимальна кількість домовленостей має бути виконана. На жаль, в російській системі, коли від Президента залежить рішення практично всіх питань, зустріч з лідером Росії є дуже важливою для подальшого прогресу. Саме тому ми б хотіли не відкладати цю зустріч", - сказав він.

У той же час, за його словами, не обов'язково така зустріч повинна відбутися в квітні.

"Ось така проста ситуація: чотири місяці - у квітні, але конкретної дати немає. Тому ми розраховуємо, працюємо, але не обов'язково це має відбутися саме в квітні", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Лавров назвав умови для нової "нормандської зустрічі".



Раніше президент Росії Володимир Путін запитав у президента Володимира Зеленського про намір реально виконувати "мінські домовленості".