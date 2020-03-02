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02 березня 2020, понеділок, 13:31 10
Силові структури 2020-03-02T13:32:39+02:00
Українські Новини
Цивільний поранений через розрив міни в Красногорівці Донецької області

Цивільний поранений через розрив міни в Красногорівці Донецької області

Кира Молчанова
ООС, обстріли в зоні ООС, поранення людей, Красногорівка
Боєприпас. Фото: штаб ООС
Боєприпас. Фото: штаб ООС

В той час, як на Донбасі фіксують загострення бойових дій, місцевого жителя було поранено через розрив міни в ході обстрілу бойовиками Красногорівки Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"Внаслідок розриву міни біля будинку вибуховою хвилею вибито шибки, осколками яких був поранений один мешканець", — йдеться в ньому.

Відзначається, що йому оперативно надали медичну допомогу.

Також повідомляється, що бойовики обстріляли Красногорівку, зокрема, будинки мирних жителів із застосуванням мінометів калібру 120 мм

Підрозділи ООС для придушення вогню і припинення збройних провокацій використовували наявні вогневі засоби і дали адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, 29 лютого в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню. Два українських військових отримали поранення, ще один — бойову травму.

До цього бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил. Один український військовослужбовець загинув.

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