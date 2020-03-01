На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле КПВВ, ранены трое военных

Вчера, 29 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Два украинских военных получили ранения, еще один - боевую травму. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары.

Тринадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов наших позиций.

"Вчера, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще одно боевое поражение. Следует отметить, что вчера противник с ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска выпустили 2 мины с 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщали Українські Новини, один военный был ранен вследствие обстрелов в зоне ООС в пятницу.

Также боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 26 февраля, 1 военный погиб, 1 ранен, 1 травмирован.