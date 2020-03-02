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02 марта 2020, понедельник, 08:15 13
Силовые структуры 2020-03-02T08:15:19+02:00
Українські Новини
Обострение на Донбассе: погиб украинский военный, семеро получили ранения

Обострение на Донбассе: погиб украинский военный, семеро получили ранения

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, Потери в зоне ООС
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР

Вчера, 1 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, пятеро – получили ранения, а еще двое – боевые травмы. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела наших позиций.

"Вчера, 1 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевые травмы", - говорится в сообщении.

Также с начала текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по защитникам населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле КПВВ, ранены трое военных.

Ранее боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 26 февраля, 1 военный погиб, 1 ранен, 1 травмирован.

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