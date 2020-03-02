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02 березня 2020, понеділок, 11:38 15
Фінанси 2020-03-02T11:45:26+02:00
Українські Новини
Рішення про індексацію пенсій ще немає, - Гончарук

Рішення про індексацію пенсій ще немає, - Гончарук

Сергій Жолобецький
Гончарук, Кабмін, індексація пенсій, Пенсійний фонд, пенсія
Рішення щодо індексації пенсій ще не прийнято
Рішення щодо індексації пенсій ще не прийнято

В той час, як раніше ЗМІ повідомляли, що з березня розпочнеться індексація пенсій, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що рішення про індексацію пенсій ще не прийняте і знаходиться в стадії розробки.

Про це він повідомив в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Відповідно до закону ми протягом року повинні приймати рішення. Тобто немає чіткого періоду, коли таке рішення повинне бути затверджене. Протягом року приймаємо рішення з якого часу і з якої дати повинна бути індексація. Це рішення в стадії розробки", - сказав він.

Інших деталей прем'єр не уточнив.

В прес-службі Пенсійного фонду Українським Новинам повідомили, що розмір, дата та порядок індексації (збільшення) пенсій визначається у межах бюджету Пенсійного фонду України за рішенням Кабінету Міністрів України (абзац четвертий частини другої статті 42 Закону №1058).

На сьогодні нормативно-правового акту про збільшення пенсій згідно з частиною другою статті 42 Закону №1058 не прийнято.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗМІ повідомляли, що з березня буде проведена індексація пенсій в Україні.

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді підвищити надбавку в середньому на 537 гривень в місяць за більш пізній вихід на пенсію окремих категорій пенсіонерів.

З 1 березня 2020 року українським пенсіонерам повинні проіндексувати пенсії, але в Пенсійному фонді цю информауию не підтвердили.

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