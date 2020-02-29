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29 февраля 2020, суббота, 13:00 9
Экономика 2020-02-29T13:00:21+02:00
Українські Новини
С 1 марта стартует индексация пенсий: кто получит больше денег

С 1 марта стартует индексация пенсий: кто получит больше денег

Ольга Фандорина
Доходы, Пенсия, Индексация, индексация пенсий

С 1 марта украинцев ждет индексация пенсии с последующим ростом выплат. Прибавку ощутят большинство украинских пенсионеров, но не все, передают Українські Новини

Индексация пройдет для следующих категорий пенсионеров:

  • пенсионеры по возрасту,
  • по инвалидности,
  • по потере кормильца,
  • пенсионеры по выслуге лет (медработники и учителя, у которых не меньше 30 лет стажа в профессии).

Тем пенсионерам, которые получают выплаты не по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058, а по другим нормам, индексация проведена не будет.

Без повышения останутся те пенсионеры, у которых нет страхового стажа для назначения даже минимальной пенсии. Таких в Украине 51 тыс. человек. Речь идет о работающих пенсионерах, получателям пенсии, которым выплаты назначили недавно, госслужащим, ученым, помощникам нардепов, получателям максимальных пенсий и получателям спецпенсий.

В пенсионном фонде делают важную оговорку: если после индексации у этих категорий пенсия будет меньше, чем такая же "трудовая" по возрасту, то и ее также могут пересчитать.

Пересчет пенсий для работающих пенсионеров запланирован на апрель 2020 года.

Согласно подсчетам, пенсия в марте 2020 будет повышена в среднем на 11%. Средняя пенсия в Украине равняется 3064 грн, после индексации она может вырасти на 306 грн (до 3370).

Как сообщали Українські Новини, повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта.

Тем временем в 2022-2023 Кабинет Министров планирует ввести систему накопительной пенсии.

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