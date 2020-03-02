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02 березня 2020, понеділок, 10:57 25
Кабмін 2020-03-02T11:15:13+02:00
Українські Новини
Гончарук дает пресс-конференцию в 11:00

Гончарук дает пресс-конференцию в 11:00

Надежда Комендантова
Прем'єр-міністр України, прес-конференція, Відставка, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін

Сьогодні, 2 березня, прем'єр-міністр Олексій Гончарук дасть терміновий брифінг на тлі чуток про відставку.

Як повідомили в прес-службі Кабінету міністрів, початок заплановано на 11:00.

Захід пройде за адресою вул. Грушевського, 12/2.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вирішив скликати Раду з питання Кабміну і для звіту правоохоронців.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука.

Також на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня, крім можливої заміни прем'єр-міністра, парламент може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров'я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій і віце-прем'єра з промисловості.

 

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