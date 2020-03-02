Гончарук дает пресс-конференцию в 11:00

Сьогодні, 2 березня, прем'єр-міністр Олексій Гончарук дасть терміновий брифінг на тлі чуток про відставку.

Як повідомили в прес-службі Кабінету міністрів, початок заплановано на 11:00.

Захід пройде за адресою вул. Грушевського, 12/2.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вирішив скликати Раду з питання Кабміну і для звіту правоохоронців.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука.

Також на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня, крім можливої заміни прем'єр-міністра, парламент може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров'я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій і віце-прем'єра з промисловості.