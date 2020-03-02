Рада призначить чотирьох нових міністрів у середу, – ЗМІ

На позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня, крім можливої заміни прем'єр-міністра, парламент може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров'я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій і віце-прем'єра з промисловості.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерело в керівництві "Слуги народу".

"Якщо все буде добре, то в середу буде мінімум чотири призначення в уряд: МЗС, МОЗ, Мінсоц і, можливо, віце по промисловості. Ну і Рєзнікова призначать міністром окупованих територій", - пише видання.

За даними УП, главу МЗС Вадима Пристайка може замінити чинний віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.

Хто в такому разі забере на себе функціонал віце по євроінтеграції, дізнатися не вдалося. Є ймовірність, що сам Кулеба буде поєднувати дві посади.

Поки невідомі також кандидатури до МОЗ та Мінсоц.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вирішив скликати Раду з питання Кабміну і для звіту правоохоронців.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука.