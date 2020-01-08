Цены на жилье могут вырасти на 15% в 2020, - ХК "Киевгорстрой"

Холдинговая компания "Киевгорстрой" прогнозирует рост цен на жилье в Киеве на 15% в текущем году.

Об этом сообщил председатель правления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир в интервью порталу domik.ua, передают Українськi Новини.

"Считаю, что стоимость квадратного метра в 2020 году будет только расти. По итогам года рост может составить до 15%. Сегодняшняя стоимость квадратного метра - это минимальная цена. Я не считаю элитное жилье - там свой алгоритм, тенденции, настроения. Мы говорим о социальном, доступном жилье, сейчас выходим на себестоимость 19-20 тыс. гривен/кв. м. Это стоимость земли, работ, инфраструктуры, заработка предприятия. Строительно-монтажные работы на сегодня обходятся примерно в 14-15 тыс. гривен/кв. м", - сказал он.

По словам Кушнира, отмена паевого участия не приведет к удешевлению квартир на первичном рынке недвижимости.

"Во-первых, растет стоимость комплектующих строительства. Во-вторых, застройщики вынуждены постоянно поддерживать на конкурентном уровне зарплату строителям. Многие из них уже уехали строить Европу, а те, что остались, хотят эквивалентную зарплату. В-третьих, расходы на землю, сети, рекламу — это все не стоит на месте. Так что дешевле не будет", - отметил Кушнир.

Он также подчеркнул, что отмена паевого участия может улучшить инвестиционный климат в стране и привлечь иностранных инвесторов, что позитивно отразится на экономике.

Однако при этом важно не пустить на самотек вопрос строительства сопутствующей социальной инфраструктуры.

Как сообщали Українськi Новини, "Киевгорстрой" намерен достроить жилкомплексы "Укрбуда".

За 9 месяцев 2019 года ввод жилья в эксплуатацию вырос на 48%.

При этом новостройки в прошлом году стабильно дорожали.