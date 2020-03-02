Банки стануть прозорішими: фінустанови зобов'язали вказувати повну інформацію про свої послуги на сайтах

Після того, як 1 березня в Україні стартувала індексація пенсій, з 2 березня банки повинні на своїх сайтах докладно розписувати інформацію про свої послуги, вказуючи всі ризики, комісії та умови. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Так, повідомляється, що Національний банк України дав фінансовим установам додатковий час на адаптацію до нових вимог щодо розкриття інформації про послуги на сайтах і в рекламі. Вимоги до банків запрацюють з 2 червня (раніше передбачалося з 2 березня)

"Протягом лютого-травня 2020 Національний банк разом з банками проведуть спільну роботу та відпрацюють вимоги, щоб з червня споживачі могли легко отримувати від фінансових установ вичерпну, прозору і зрозумілу інформацію про банківські послуги. Головна зміна, яка має відбутися на сайтах і рекламі банків, - повинна з'явитися достовірна, правдива, актуальна і достатня за обсягом інформація про послуги, їх повна вартість для споживача, умови отримання і ризики. Це дозволить споживачеві приймати дійсно зважені фінансові рішення", - йдеться в повідомленні НБУ.

Наголошується, що з 2 червня профільний підрозділ Національного банку, Управління захисту споживачів фінансових послуг почне здійснювати щоденний моніторинг веб-сайтів та реклами банків і контролювати дотримання вимог до розкриття інформації. Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 11 лютого 2020 №18 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 28 листопада 2019 №141".

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