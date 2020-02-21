Военнослужащим не должны начислять проценты и штрафы по кредитам: как защитить свои права

Банки не должны начислять военным проценты по кредитам в период прохождения военной службы.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, в течение последних пяти месяцев в Национальный банк поступило более 100 обращений военнослужащих, которые жалуются на начисление банками процентов и штрафов по их кредитам в период военной службы.

В НБУ сообщают, что банки не должны начислять военнослужащим проценты по кредиту, а также штрафы за несвоевременное погашение при прохождении военной службы.

Это требования закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (п. 15 ст. 14).

Это означает, что кредит военнослужащего фактически "замораживается" на время прохождения им военной службы, а военный имеет возможность временно не выплачивать тело кредита, а банк не начисляет проценты и штрафы за просрочку выплат.

Нормы, освобождающие военнослужащих от начисления процентов, штрафов и пени на время прохождения военной службы, распространяются не только на банки, но и на небанковские финансовые учреждения.

Указывается, что Национальный банк пока не является их регулятором, но получает обращения от военнослужащих, в том числе и о нарушениях законодательства небанковскими финучреждениями.

Национальный банк 14 февраля направил банкам дополнительное разъяснение по выполнению ими требований законодательства, а именно - неначислении процентов, штрафов и пени по кредитам для профессиональных военных и контрактников с начала особого периода (с 18 марта 2014), а для мобилизованных военных - с даты их мобилизации.

В НБУ подчеркнули, что по каждому случаю нарушения Управление защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка обращалось непосредственно к банкам с требованием разрешить ситуацию.

"Примерно в 60% случаев проблема была решена положительно для потребителей - банки списали неправомерно начисленные проценты. Остальные случаи пока решаются", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Национальный банк проверит соблюдение прав военнослужащих двумя банками, на которые жаловались чаще всего, при запланированных в текущем году проверках этих банков.

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