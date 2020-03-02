Через коронавірус загинули вже більше 3 тис. осіб. Дані на 2 березня

Станом на ранок 2 березня кількість заражень на китайський коронавірус, загрозу якого підвищила нещодавно ВООЗ, досягла 89 002. Про це свідчать дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними, від число загиблих від коронавіруса вже перевищила 3 000 і становить 3 048 осіб.

На другому місці після Китаю за захворюваністю на коронавірус знаходиться Південна Корея, де кількість інфікованих за добу збільшилася з 3 526 до 4 212 осіб, загинули 26 людей (за добу 9 з них).

Карта коронавірусу в світі. Фото: South China Morning Post

В Італії кількість хворих на коронавірус досягла 1 694 людей, за добу загинули 5 осіб (всього 34).

У Китаї, який став епіцентром спалаху захворювання, кількість інфікованих становить 80 026 осіб, за добу загинули 42 людини (всього 2 912 загиблих).

А кількість людей, яких вилікували від коронавіруса, стрімко зростає, досягнувши за добу 44 895 осіб (станом на ранок 1 березня цифра становила 41 958 осіб).

Лічильник коронавірусу. Інфографіка: South China Morning Post

Як повідомляли Українські Новини, в Чехії зафіксували перші випадки коронавірусу.

Раніше перший випадок зараження на коронавірус зафіксували в Румунії.