Ринок землі, діяльність Кабміну і ратифікації: порядок денний Ради на тиждень

Верховна Рада, яка займеться питанням Кабміну та подолання корупції на позачерговому засіданні 4 березня, протягом робочого тижня, 3-6 березня, розгляне відкриття ринку землі, питання про діяльність Кабінету Міністрів України та ратифікації.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на порядку денному Ради на тиждень.

У вівторок, 3 березня, нардепи продовжать розглядати у другому читанні законопроект про відкриття ринку землі. Для включення до порядку денного та прийняття рішення Раді запропоновано схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

У другому читанні парламент розгляне проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції".

Середа, 4 березня, розпочнеться з окремих питань функціонування банківської системи.

Для першого читання народним депутатам запропоновані законопроекти щодо питань громадянства, сфери надання житлово-комунальних послуг, посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним та щодо підвищення ефективності роботи Національної суспільної телерадіокомпанії України.

На порядку денному і прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності та питання ратифікації.

За регламентом, у середу, на 16:00 у нардепів запланована робота у групах та фракціях. Але нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський скликав на 4 березня позачергове пленарне засідання парламенту.

Порядок денний позачергового пленарного засідання складається з ратифікації Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французської Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України, питань про діяльність Кабміну, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку.

У четвер, 5 березня, парламенту запропоновано скасування державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність, визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування та звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань .

Рада також розгляне зміни до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України.

На порядку денному ратифікації з Аргентинською Республікою про видачу правопорушників та взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

Нардепи вирішать, що надалі будуть робити із законопроектами щодо законодавчої ініціативи народу та щодо уповноважених Верховної Ради України.

П'ятниця, 6 березня, розпочнеться з години запитань до уряду.

Раді запропоновані для розгляду зміни до закону "Про Національну поліцію" щодо удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

У другому читанні парламент розгляне законопроект про сільськогосподарську кооперацію та зміни до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вирішив скликати Раду з питання Кабміну і для звіту правоохоронців.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука.