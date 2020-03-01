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  • Тома Круза і знімальну групу "Місії нездійсненної" ізолювали в італійському готелі через коронавірус
01 березня 2020, неділя, 23:06 5
Шоу-бізнес 2020-03-01T23:07:26+02:00
Українські Новини
Тома Круза і знімальну групу "Місії нездійсненної" ізолювали в італійському готелі через коронавірус

Тома Круза і знімальну групу "Місії нездійсненної" ізолювали в італійському готелі через коронавірус

Валерия Драгомирова
Том Круз, Італія, Ізоляція, Місія нездійсненна
Том Круз. Фото: Instagram/tomcruise
Том Круз. Фото: Instagram/tomcruise

Через спалах коронавірусу в Італії не тільки Венеція скасувала знаменитий карнавал, але і перервали зйомки чергового бойовика з серії "Місія нездійсненна". Всю знімальну групу разом з Томом Крузом ізолювали в одному з готелів Венеції. Про це пише Daily Mail з посиланням на свої джерела, передає BBC Україна.

Знімальну групу разом з самим "агентом Ітаном Хантом" Томом Крузом змушені були до березня ізолювати в одному з місцевих готелів. Актор приїхав у Венецію більше тижня тому для участі в кількох сценах, зокрема на гондолі і на тлі впізнаваних пам'яток.

Видання припускає, що через вимушену паузу в зйомках реліз стрічки, запланований на наступний рік, може бути відтермінований.

Повідомляється, що Том Круз і знімальна група ізольовані в одному з найкращих готелів у Венеції. Ніхто з тих, хто працює над фільмом, не інфікований.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус може вплинути на проведення Євро-2020.

Крім того, на Канарах через коронавірус ізолювали готель з туристами.

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