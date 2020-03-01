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01 березня 2020, неділя, 19:46 17
Суспільство 2020-03-01T21:45:02+02:00
Українські Новини
В Україні запрацював телеканал для окупованих територій - "Дім"

В Україні запрацював телеканал для окупованих територій - "Дім"

Ольга Фандорина
Телеканал, ОРДЛО, Телебачення, Телеканал Дім
Телевізор. Фото: Еспресо.TV
Телевізор. Фото: Еспресо.TV

Телеканал для тимчасово окупованих територій "Дім" розпочав мовлення з 1 березня.

Про це Українським Новинам повідомила директор телеканалу "Дім" Юлія Островська.

"Так, запустився", - сказала вона у відповідь на питання, чи почав телеканал "Будинок" мовлення з 1 березня.

При цьому інших подробиць Островська не повідомила, сослашись на те, що найближчим часом відбудеться презентація каналу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський заявив, що запуск державного телеканалу для жителів окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, переноситься з 15 лютого на 1 березня 2020 року.

Мінкультури хотіли запустити розважальний телеканал для непідконтрольних територій на базі UA|TV в лютому 2020. На першому етапі канал буде об'єднувати українсько - і російськомовні розважальні програми, серіали і фільми виробництва провідних українських медиагруппТакже повідомлялося, що інформаційне мовлення на держканалі очолила колишній головний редактор "24 каналу" Олена Трибушна.

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В Україні запрацював телеканал для окупованих територій - "Дім"
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