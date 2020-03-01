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01 березня 2020, неділя, 18:05 12
Суспільство 2020-03-01T18:21:57+02:00
Українські Новини
Міністр Коляда не заплатила 20 грн за паркування машини, незважаючи на зарплату в 158 тисяч грн

Міністр Коляда не заплатила 20 грн за паркування машини, незважаючи на зарплату в 158 тисяч грн

Ольга Фандорина
Парковка, Неправильне паркування, Паркування, Оксана Коляда (Гаврилюк)

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда отримала штраф за неправильну парковку. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook

Її автомобіль був припаркований в недозволеному місці на вулиці Михайлівській в центрі Києва і був евакуйований інспекторами.

"Бігла, спізнювалася, кинула машину на вулиці Михайлівській. Повертаюся через дві години, а машини немає. Бачу наші ветерани з Муніципальної варти патрулюють. Питаю, чи не бачили? Кажуть: Так, пані міністр, евакуатор забрав ваше авто на штрафмайданчик. У понеділок оплатіть штраф і заберете. У нас сьогодні рейд. Тому, наступного разу не порушуйте", — йдеться в повідомленні.

Тим часом, міністр Коляда виписала собі премію 80 тис. гривень, матеріальна допомога - 20 тис. і ще 20 тис. оздоровчих.

Як повідомляли "Українські Новини", у зв'язку з тим, що у столиці з'явилися нові мобільні і швидкі евакуатори і існує проблема нестачі місць для паркінгу, у Київській міській державній адміністрації повідомили про можливе збільшення вартість паркування в центрі Києва в кілька разів.

Нагадаємо, в листопаді боротьба з неправильною парковкою стала причиною того, що масово почали евакуювати машини з центру.

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