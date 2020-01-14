В Киеве в несколько раз хотят увеличить стоимость парковки на центральных улицах

В связи с тем, что в столице появились новые мобильные и быстрые эвакуаторы и существует проблема нехватки мест для паркинга, в Киевской городской государственной администрации сообщили о возможном увеличении стоимость парковки в центре Киева в несколько раз.

Об этом рассказал начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин в интервью "Сегодня".

С 2018 года количество автомобилей в городе увеличилось на 15% - это около 150 000 авто, и мест для парковки недостаточно. В то же время в КГГА не планируют увеличивать количество паркингов, потому что это, в частности, ухудшит экологическую ситуацию в городе

Сейчас стоимость парковки в Киеве составляет от 5 до 10 гривен в час в зависимости от парковочной зоны. По словам Рахматуллина, такой тариф устарел и в КГГА планируют их изменить. В то же время для пересмотра тарифа в мэрии нет полномочий, власти города уже не раз обращалась в Кабмин и Раду.

"Тариф за парковку в центральной части города должен быть увеличен существенно - как минимум до 50 гривен в час. Также должны быть увеличены штрафы. Это будет дополнительным стимулом для людей искать свободные места на парковках или оставлять авто возле метро и передвигаться по городу на общественном транспорте", - комментирует Рахматуллин.

Также в КГГА хотят ввести ограничения на парковку в зависимости от зоны для одного авто до 2-3 часов.

Как сообщали Українські Новини, с 1 января электрокары получили зеленые номерные знаки и отдельные парковочные места.

Напомним, в ноябре борьба с неправильной парковкой стала причиной того, что массово начали эвакуировать машины с центра.