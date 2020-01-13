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13 января 2020, понедельник, 18:29 1025
Общество 2020-01-13T19:15:01+02:00
Українські Новини
Новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева

Новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева

Ольга Фандорина
Эвакуатор, Киев, Парковка, Эвакуация автомобиля

В Киеве появились новые мобильные и быстрые эвакуаторы, которые поднимают автомобиль специальными держателями и забирают его в течение минуты. Об этом сообщает Facebook - страница "Киев автомобильный".

"В Киеве заработали новые эвакуаторы. Инспекция по парковке сегодня уже эвакуировала первый автомобиль", - сказано в сообщении.

Как видно из ролика, для эвакуации не нужно фиксировать колеса автомобиля, что значительно ускоряет процесс. 

Сообщается, что оборудование весит 4250 кг, давление в гидросистеме составляет 150 бар. 2,5-метровая вилка и грузоподъемность от до 3000 кг позволит инспекторам быстро эвакуировать транспорт нарушителей дорожного движения.

Как сообщали Українські Новини, с 1 января электрокары получили зеленые номерные знаки и отдельные парковочные места. 

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