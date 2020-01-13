Новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева

В Киеве появились новые мобильные и быстрые эвакуаторы, которые поднимают автомобиль специальными держателями и забирают его в течение минуты. Об этом сообщает Facebook - страница "Киев автомобильный".

"В Киеве заработали новые эвакуаторы. Инспекция по парковке сегодня уже эвакуировала первый автомобиль", - сказано в сообщении.

Как видно из ролика, для эвакуации не нужно фиксировать колеса автомобиля, что значительно ускоряет процесс.

Сообщается, что оборудование весит 4250 кг, давление в гидросистеме составляет 150 бар. 2,5-метровая вилка и грузоподъемность от до 3000 кг позволит инспекторам быстро эвакуировать транспорт нарушителей дорожного движения.

Как сообщали Українські Новини, с 1 января электрокары получили зеленые номерные знаки и отдельные парковочные места.