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26 ноября 2019, вторник, 17:06 3071
Общество 2019-11-26T17:19:47+02:00
Українські Новини
На Крещатике машины массово забирают на штрафплощадки

На Крещатике машины массово забирают на штрафплощадки

Эвакуатор, Парковка, Инспектор, Штрафплощадка, Крещатик
Эвакуаторы. Фото: Facebook/Інспекція з паркування
Эвакуаторы. Фото: Facebook/Інспекція з паркування

Проблемы с нарушением правил парковки автомобилей в Киеве сегодня, 26 ноября, решили исправить на центральной улице столицы. Инспекторы по парковке на Крещатике начали массово забирать машины на штрафплощадку, которые припарковали на запрещенных согласно ПДД местах.


Об этом сообщает Инспекция по парковке на своей странице в Facebook.

На Крещатике одновременно работают несколько автомобилей-эвакуаторов.

"Будьте внимательны и соблюдайте Правила дорожного движения, чтобы Ваш автомобиль не стал "жертвой" эвакуации", - призывают инспекторы.

Как сообщали Українські Новини, в тестовом режиме киевские инспекторы начали работать в апреле этого года.

Напомним, месяц назад в Киеве орудовал местный мститель, который обливал неправильно припаркованные автомобили краской

Случаи неправильной парковки пагубно влияют на дорожное движение в городе. Так, пассажирам трамвая пришлось толкать автомобиль, который ограничивал проезд общественного транспорта. Также был случай, когда неправильно припаркованная машина перекрыла движение в центре столицы.

Больше новостей о: Эвакуатор Парковка Инспектор Штрафплощадка Крещатик

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