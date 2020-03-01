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  • Єрмак і заступник керівника адміністрації президента Росії Козак провели зустріч у Мінську
01 березня 2020, неділя, 14:23 11
Політика 2020-03-01T17:45:01+02:00
Українські Новини
Єрмак і заступник керівника адміністрації президента Росії Козак провели зустріч у Мінську

Єрмак і заступник керівника адміністрації президента Росії Козак провели зустріч у Мінську

Ольга Фандорина
Обмін полоненими, Андрій Єрмак, Зустріч, Дмитро Козак
Андрій Єрмак. Фото:
Андрій Єрмак. Фото: "Українська правда"

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак обговорили обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Єрмак і Козак провели зустріч у Мінську, в ході якої обговорили питання взаємної звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", про який домовилися президент Росії Володимир Путін і Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року.

Також Єрмак зазначив намір провести наступний трек обміну у березні.

Крім того, учасники зустрічі відзначили важливість продовження переговорів для повного виконання домовленостей, які були досягнуті в ході саміту в Нормандському форматі.

Також Андрій Єрмак розповів, що ніякі закони, які яким-небудь чином обмежили б свободу слова, в Україні не будуть прийняті.

Крім того, Єрмак заявив, що не має наміру звільняти своїх заступників після зміни Богдана, а також, що Україна не обговорювала з Росією відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення військ бойовиків на Донбасі.

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