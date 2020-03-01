підписатися на розсилку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
01 березня 2020, неділя, 11:35 8
Верховна Рада і партії 2020-03-01T12:30:02+02:00
Українські Новини
Кабмін та подолання корупції: які питання розгляне Рада не позачерговому засіданні

Кабмін та подолання корупції: які питання розгляне Рада не позачерговому засіданні

Анна Рудык
Кабмін, Верховна Рада, Володимир Зеленський, засідання Верховної Ради
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Оприлюднено порядок денний позачергового засідання Верховної Ради, яке скликано Президентом Володимиром Зеленським на 4 березня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби парламенту.

Так, засідання парламенту скликається у зв'язку з вимогою Президента України.

"Згідно з розпорядженням голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, скликається позачергове засідання парламенту у зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

На позачерговому засіданні заплановано розгляд таких питань:

  1. проект закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях (реєстр. № 3003П);
  2. проект закону про внесення змін у розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положень щодо Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил), (реєстр. № 3015П);
  3. проект Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України (реєстр. № 0025У);
  4. проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" (друге читання) (реєстр. № 2500Д);
  5. про Кабінет Міністрів України;
  6. про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 16.00 4 березня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вирішив скликати Раду з питання Кабміну і для звіту правоохоронців.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука.

Більше новин про: Кабмін Верховна Рада Володимир Зеленський засідання Верховної Ради

На позачерговому засіданні Рада розгляне питання п...
Зеленський скликає позачергове засідання Ради...
Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарук...
Пресслужба Кабміну не коментує інформацію ЗМІ про ...
З березня українці можуть перетинати кордон з РФ тільки за закордонними паспортами
На Донбасі бойовики збільшили кількість обстрілів, ЗСУ зазнали втрат
Новини
Аеропорт Миколаєва посилив заходи безпеки через коронавірус 12:25
Доходи держбюджету в лютому виконано на 93,7% 12:00
Кабмін та подолання корупції: які питання розгляне Рада не позачерговому засіданні 11:35
В одному зі штатів США оголосили надзвичайний стан через коронавірус 11:09
Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася 10:44
більше новин
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня 18:16
В Україну повинні надійти швидкі тести для виявлення коронавіруса 13:03
Болісний шлях медреформи: правильність курсу доручили визначати людям з сумнівною репутацією, - ЗМІ 14:31
Геннадій Частяков і "Белавтодор" взяли участь у блокуванні дорожнього тендеру на Житомирщині, – ЗМІ 18:42
більше новин
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Київська МАН вибирала амбасадорок освіти серед старшокласниць 16:18
Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня 18:16
Зарплата українців за місяць зменшилася на 12,5% 17:02
Сьогодні розпочинає роботу телеканал для окупованих територій "Дім" 06:35
більше новин
Сьогодні розпочинає роботу телеканал для окупованих територій "Дім"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok