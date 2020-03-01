Кабмін та подолання корупції: які питання розгляне Рада не позачерговому засіданні

Оприлюднено порядок денний позачергового засідання Верховної Ради, яке скликано Президентом Володимиром Зеленським на 4 березня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби парламенту.

Так, засідання парламенту скликається у зв'язку з вимогою Президента України.

"Згідно з розпорядженням голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, скликається позачергове засідання парламенту у зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

На позачерговому засіданні заплановано розгляд таких питань:

проект закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях (реєстр. № 3003П); проект закону про внесення змін у розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положень щодо Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил), (реєстр. № 3015П); проект Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України (реєстр. № 0025У); проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" (друге читання) (реєстр. № 2500Д); про Кабінет Міністрів України; про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 16.00 4 березня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вирішив скликати Раду з питання Кабміну і для звіту правоохоронців.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука.