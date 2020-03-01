Прощена неділя: що ще відзначають в перший день весни

Сьогодні настав перший день весни, слідом за 29 лютого, який буває тільки у високосний рік.1 березня 2020 року православні християни і греко-католики відзначають Прощену неділю, коли прийнято просити у всіх пробачення, оскільки завтра, 2 березня, починається Великий піст. Крім того, сьогодні в Україні День жалоби в честь Корюківської трагедії. 1 березня у світі відзначають Всесвітній день імунітету та Міжнародний день боротьби з наркоманією та наркобізнесом. В Японії В цей день Національний день боротьби за мир, а в Південній Кореї - День руху за незалежність. В Панамі 1 березня святкують День конституції, а Боснії і Герцеговині - День незалежності. В Ісландії відзначають День пива. У народі останній день Колодія або Масниці називається Прощена неділя. В цей день прийнято просити вибачення один у одного за всі образи, завдані протягом року. Крім того, неофіційно сьогодні можна відзначити День проліска і День шептання з місячними Дівами. Іменини святкують: Самуїл (Самуіл) Ярема Даниило Ілья Павло Юліан Роман Салівон Памфіл Ніна Порфирій Прогноз погоди За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 1 березня в Україні сонячно, лише на заході возмжен невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі 0...-4 градуси, вдень +6...+10 градусів. Прогноз погоди на 1 березня. Карта: Укргідрометцентр Також Українські Новини вже поділилися гороскопом здоров'я на 1 березня для всіх знаків зодіаку.