Прощена неділя: що ще відзначають в перший день весни

Сьогодні настав перший день весни, слідом за 29 лютого, який буває тільки у високосний рік.1 березня 2020 року православні християни і греко-католики відзначають Прощену неділю, коли прийнято просити у всіх пробачення, оскільки завтра, 2 березня, починається Великий піст.

Крім того, сьогодні в Україні День жалоби в честь Корюківської трагедії.

1 березня у світі відзначають Всесвітній день імунітету та Міжнародний день боротьби з наркоманією та наркобізнесом.

В Японії В цей день Національний день боротьби за мир, а в Південній Кореї - День руху за незалежність.

В Панамі 1 березня святкують День конституції, а Боснії і Герцеговині - День незалежності.

В Ісландії відзначають День пива.

У народі останній день Колодія або Масниці називається Прощена неділя. В цей день прийнято просити вибачення один у одного за всі образи, завдані протягом року.

Крім того, неофіційно сьогодні можна відзначити День проліска і День шептання з місячними Дівами.

Іменини святкують:

Самуїл (Самуіл)

Ярема

Даниило

Ілья

Павло

Юліан

Роман

Салівон

Памфіл

Ніна

Порфирій

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 1 березня в Україні сонячно, лише на заході возмжен невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-4 градуси, вдень +6...+10 градусів.

Прогноз погоди на 1 березня. Карта: Укргідрометцентр

Також Українські Новини вже поділилися гороскопом здоров'я на 1 березня для всіх знаків зодіаку.