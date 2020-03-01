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01 березня 2020, неділя, 05:30 19
Lifestyle 2020-03-01T08:00:02+02:00
Українські Новини
Прощена неділя: що ще відзначають в перший день весни

Прощена неділя: що ще відзначають в перший день весни

Ярина Вацяк
Колодій, 1 березня, Прощена неділя, який сьогодні день, яке сьогодні свято
Прощена неділя. Фото: pixabay.com
Прощена неділя. Фото: pixabay.com

Сьогодні настав перший день весни, слідом за 29 лютого, який буває тільки у високосний рік.1 березня 2020 року православні християни і греко-католики відзначають Прощену неділю, коли прийнято просити у всіх пробачення, оскільки завтра, 2 березня, починається Великий піст.

Крім того, сьогодні в Україні День жалоби в честь Корюківської трагедії.

1 березня у світі відзначають Всесвітній день імунітету та Міжнародний день боротьби з наркоманією та наркобізнесом.

В Японії В цей день Національний день боротьби за мир, а в Південній Кореї - День руху за незалежність.

В Панамі 1 березня святкують День конституції, а Боснії і Герцеговині - День незалежності.

В Ісландії відзначають День пива.

У народі останній день Колодія або Масниці називається Прощена неділя. В цей день прийнято просити вибачення один у одного за всі образи, завдані протягом року.

Крім того, неофіційно сьогодні можна відзначити День проліска і День шептання з місячними Дівами.

Іменини святкують:

  • Самуїл (Самуіл)
  • Ярема
  • Даниило
  • Ілья
  • Павло
  • Юліан
  • Роман
  • Салівон
  • Памфіл
  • Ніна
  • Порфирій

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 1 березня в Україні сонячно, лише на заході возмжен невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-4 градуси, вдень +6...+10 градусів.

Прогноз погоди на 1 березня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на 1 березня. Карта: Укргідрометцентр

Також Українські Новини вже поділилися гороскопом здоров'я на 1 березня для всіх знаків зодіаку.

 

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