Ракам следует уделить внимание йоге, а у Весов обострятся старые болезни — гороскоп здоровья на воскресенье

В марте украинцев ждет мощная магнитная буря. Для того стобы это сильно отразилось на здоровье метеочувствительных знаков, астологи советуют прислушиваться к звездам. Подробнее о том, на что следует обратить внимание всем знакам зодиака в первый день весны, 1 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день звезды советуют Овнам воздержаться от употребления энергетиков, а также от большого количества кофе и чая. Для того, чтобы чувствовать себя бодрым, лучше хорошенько выспаться.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов воскресенье будет благоприятный день для занятий спортом. Даже тяжелые физические нагрузки в этот день пойдут только на пользу здоровью.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды не советуют Близнецам читать медицинскую литературу или пытаться ставить себе диагноз в этот день. Близнецы в воскресенье будут слишком впечатлительными.

Рак (21 июня – 22 июля)

В воскресенье звезды советуют Ракам заняться йогой. Она пойдет на пользу организму. Только не следует забывать о правильном дыхании.

Лев (23 июля – 22 августа)

Для того, чтобы чувствовать себя хорошо в этот день, Львам следует пересмотреть свои привычки. Следует исключить все то, что не очень полезно для здоровья.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день звезды не советуют Девам питаться вне дома. Есть щанс подхватить кишечную инфекцию. Также следует следить за гигиеной рук.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов в этот день могут обостриться старые и почти забытые болезни. Звезды советуют обратиться к врачу, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В воскресенье Скорпионам пойдут на пользу упражнения для проработки координации движений. Они помогут улучшить работу мозга.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В воскресенье звезды советуют Стрельцам питаться сбалансировано. Лучше всего исключить жирное, мучное и жареное и добавить больше свежих овощей и фруктов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют Козерогам не принимать неприятности и проблемы близко к сердцу. Есть риск в воскресенье заработать нервное истощение.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день Водолеям звезды не советуют употреблять тяжелую пищу. Это может плохо сказаться на работе ЖКТ.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В воскресенье Рыбам не следует заниматься голоданием, ведь это очень сильно может ослабить организм. Если хотите почистить организм, то лучше исключить из рациона все вредное и пить больше жидкости.

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