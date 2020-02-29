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29 февраля 2020, суббота, 05:30 49
Жизнь 2020-02-29T05:30:01+02:00
Українські Новини
Последний день зимы в високосном году и день редких заболеваний: что еще отмечают 29 февраля

Последний день зимы в високосном году и день редких заболеваний: что еще отмечают 29 февраля

Таня Войтюк
Праздники, Курс валют, Прогноз погоды, именины, какой сегодня день, какой сегодня праздник, 29 февраля
29 февраля празднуют День странных заболеваний
29 февраля празднуют День странных заболеваний

Сегодня, 29 февраля, отмечается последний день зимы в високосном году. В мире сегодня отмечают Международный день редких заболеваний.

Также 29 февраля славяны отмечают День Кащея. Православный праздник в этот день – Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. И так как 29 - выходной, можно на целый день продлить Масленицу и вдоволь наесться блинов.

В народе верили, что если в этот день будет туман или снег, то это к доброму урожаю.  А если услышать, треск деревьев в лесу – будет мороз, шуршание – к оттепели.

Именины отмечают:

  • Анна
  • Марианна
  • Мария
  • Михаил
  • Николай
  • Порфий
  • Роман
  • Федор

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 29 февраля в Украине переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +5…+7 градусов.

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны к доллару повысится на 8,80 коп. до 24,5610 UAH/USD.

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