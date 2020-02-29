Последний день зимы в високосном году и день редких заболеваний: что еще отмечают 29 февраля

Сегодня, 29 февраля, отмечается последний день зимы в високосном году. В мире сегодня отмечают Международный день редких заболеваний. Также 29 февраля славяны отмечают День Кащея. Православный праздник в этот день – Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. И так как 29 - выходной, можно на целый день продлить Масленицу и вдоволь наесться блинов. В народе верили, что если в этот день будет туман или снег, то это к доброму урожаю. А если услышать, треск деревьев в лесу – будет мороз, шуршание – к оттепели. Именины отмечают: Анна Марианна Мария Михаил Николай Порфий Роман Федор Прогноз погоды По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 29 февраля в Украине переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +5…+7 градусов. Курс валют По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны к доллару повысится на 8,80 коп. до 24,5610 UAH\/USD.