Последний день зимы в високосном году и день редких заболеваний: что еще отмечают 29 февраля

Сегодня, 29 февраля, отмечается последний день зимы в високосном году. В мире сегодня отмечают Международный день редких заболеваний.

Также 29 февраля славяны отмечают День Кащея. Православный праздник в этот день – Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. И так как 29 - выходной, можно на целый день продлить Масленицу и вдоволь наесться блинов.

В народе верили, что если в этот день будет туман или снег, то это к доброму урожаю. А если услышать, треск деревьев в лесу – будет мороз, шуршание – к оттепели.

Именины отмечают:

Анна

Марианна

Мария

Михаил

Николай

Порфий

Роман

Федор

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 29 февраля в Украине переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +5…+7 градусов.

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны к доллару повысится на 8,80 коп. до 24,5610 UAH/USD.