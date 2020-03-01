Міноборони розробляє електронний військовий квиток: що змінитися

Міністерство оборони України розробляє електронний військовий квиток (ЕВК), який буде у вигляді пластикової картки, розміром з кредитну картку для виплат в той час, як призов на строкову службу в армію в 2020 році вирішили здійснюватися на добровільній основі.

Як повідомляє прес-служба міністерства, електронний військовий квиток буде містити чип, в якому будуть зберігатися дані персоніфікації та кваліфікованої електронного підпису.

Функціонал ЕВК дозволить:

замінити паперові особисті документи (військовий квиток, посвідчення прапорщика, посвідчення офіцера, посвідчення генерала, військовий квиток офіцера запасу);

виконувати роль перепустки в системах контролю та управління доступом на територію режимних об’єктів;

реалізовувати функцію токену (ключа доступу до інформаційно-аналітичних систем та автоматизованих систем);

бути захищеним носієм особистого ключа, що містить кваліфікований електронний підпис для використання в якості цифрового підпису в інформаційно-аналітичних системах та автоматизованих системах.

В подальшій експлуатації функціонал ЕВК може змінюватися як в сторону збільшення (додавання), так і в сторону зменшення (відкидання) непотрібних функцій.

Впровадження ЕВК дозволить:

відмовитись від паперових документів (припис, військовий квиток, посвідчення прапорщика, посвідчення офіцера, посвідчення генерала, військовий квиток офіцера запасу, посвідчення про відрядження, відпускний квиток);

спростити військовослужбовцю виконання повсякденних завдань, уникнути паперової «волокити» та бюрократичних процедур;

поїхати у відпустку чи відрядження, проставляючи відмітки про перебування шляхом занесення відповідних електронних печаток в ЕВК;

входити в свій обліковий запис системи електронного документообігу з будь-якого робочого місця, підключеного до інформаційно-телекомунікаційної мережі ЗС України;

відпрацьовувати та підписувати власним кваліфікованим електронним підписом, що знаходиться в ЕВК, документи;

перебуваючи на речовому складі, підписати власним КЕП електронну накладну на отримання речового майна;

отримати довідку про хворобу у відповідний розділ файлової системи ЕВК.

Електронний військовий квиток. Інфографіка: Міноборони

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів у середу, 26 лютого, має намір встановити чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні і квоти імміграції на 2020 рік.

У січні Зеленський затвердив терміни чергових призовів в армію в 2020.