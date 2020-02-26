В Кабмине сегодня назовут точное количество подлежащих призыву на военную службу в апреле-июне

Кабинет Министров в среду, 26 февраля, намерен установить численность подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне и квоты иммиграции на 2020 год.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Кроме этого, правительство рассмотрит проекты постановления об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для строительства и реконструкции мостов, об утверждении порядка выплаты единоразового денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка, об утверждении порядка осуществления Государственным агентством автомобильных дорог заимствований под государственные гарантии, а также о внесении изменений в Правила дорожного движения.

Также правительство рассмотрит проекты указов Президента о разработке Национальной стратегии по реализации мер общего характера по выполнению решений Европейского суда по правам человека по делу "Юрий Иванов против Украиныˮ и "Бурмич и другие против Украиныˮ, а также о назначении стипендий Президента детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

Также правительство в среду намерено утвердить финансовый план государственного предприятия "Енергорынокˮ на 2020 год.

Кроме этого, Кабмин рассмотрит вопросы об инвестиционных программах и проектах регионального развития, которые могут быть реализованы в 2020 году за счет средств государственного фонда регионального развития и о выделении средств для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, и лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции.

Правительство также рассмотрит ряд кадровых вопросов.

По итогам заседания на 13:30 анонсирован брифинг для СМИ.

Как сообщали Українські Новини, в январе Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020

Также в Украине предлагают возобновить призыв на срочную службу с 18 лет.