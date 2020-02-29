У Запорізькій області визначили місце для тимчасової обсервації людей, які контактують з хворими на коронавірус

В той час, як у евакуйованих з Уханя громадян повторно візьмуть аналіз на коронавірус, Запорізька область визначила Запорізьку обласну інфекційну лікарню місцем тимчасової обсервації контактують з хворими коронавірусом, у разі появи таких. Про це на брифінгу повідомив головний лікар лікарні Володимир Шинкаренко, передають Українські Новини. "Медустанова і працівники повністю готові до зустрічі пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Установа має спеціально обладнані бокси для пацієнтів, засоби захисту тощо", - сказав він. Ця ж лікарня визначена головною госпітальною базою для прийняття пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірус. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та Запорізькому обласному лабораторного центру доручено прорахувати потребу області в засобах індивідуального захисту персоналу лікарень для виділення на їх закупівлю засобів з резервного фонду обласного бюджету. Як повідомляли Українські Новини, Кабмін виділив 2,65 млн гривень на утримання громадян в обсервації в Нових Санжарах Полтавської області. 89 громадян, які перебувають в обсервації у Нових Санжарах Полтавської області,здорові, молекулярно-генетичні дослідження не виявили коронавірус.