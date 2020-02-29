На позачерговому засіданні Рада розгляне питання про діяльність Кабміну, МВС та СБУ

Верховна Рада розгляне питання діяльності Кабінету Міністрів, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України (СБУ) на позачерговому засіданні парламенту 4 березня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.



"У суботу, 29 лютого, Президент України звернувся до Верховної Ради України про включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання, яке скликається згідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради", - йдеться у ньому.



Зазначається, що на засіданні будуть розглядатися питання діяльності Кабміну, МВС, СБУ, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку.



Крім того, 4 березня планується розгляд кількох законопроєктів, зокрема: про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях; законопроєкт про внесення змін у закон "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями щодо Головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ; законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між урядом України і Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України; законопроєкт про внесення змін у деякі законодавчі акти України у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції".



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня.



Також ЗМІ повідомили, що на засіданні будуть розглянуті кадрові питання, зокрема, відставка Гончарука, Ситника і Рябошапки.