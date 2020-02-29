Пресслужба Кабміну не коментує інформацію ЗМІ про відставку Гончарука

Пресслужба Кабінету Міністрів не коментує інформацію засобів масової інформації про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі прем'єра і уряду.



"Ми не коментуємо чутки", - повідомив співрозмовник.



У той же час, прессекретар прем'єра зазначила, що не може ні підтвердити, ні спростувати майбутні кадрові зміни міністрів.



Раніше у ряді ЗМІ з'явилася інформація про те, що Гончарук повторно 28 лютого подав президенту Володимиру Зеленському заяву про відставку і в середу, 4 березня, на позачерговому засіданні Верховної Ради буде розглянуто відставка прем'єра і призначення на його посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський попросив Раду зібратися 4 березня на позачергове засідання для розгляду питання щодо Кабміну та заслуховування звіту правоохоронців.



Голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія не прогнозує призначення бізнесмена Сергія Тігіпка прем'єр-міністром.