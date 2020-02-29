підписатися на розсилку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
29 лютого 2020, субота, 19:13 13
Кабмін 2020-02-29T20:30:02+02:00
Українські Новини
Пресслужба Кабміну не коментує інформацію ЗМІ про відставку Гончарука

Пресслужба Кабміну не коментує інформацію ЗМІ про відставку Гончарука

Валерия Драгомирова
Кабмін, Володимир Зеленський, Відставка, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін

Пресслужба Кабінету Міністрів не коментує інформацію засобів масової інформації про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі прем'єра і уряду.

"Ми не коментуємо чутки", - повідомив співрозмовник.

У той же час, прессекретар прем'єра зазначила, що не може ні підтвердити, ні спростувати майбутні кадрові зміни міністрів.

Раніше у ряді ЗМІ з'явилася інформація про те, що Гончарук повторно 28 лютого подав президенту Володимиру Зеленському заяву про відставку і в середу, 4 березня, на позачерговому засіданні Верховної Ради буде розглянуто відставка прем'єра і призначення на його посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський попросив Раду зібратися 4 березня на позачергове засідання для розгляду питання щодо Кабміну та заслуховування звіту правоохоронців.

Голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія не прогнозує призначення бізнесмена Сергія Тігіпка прем'єр-міністром.

Більше новин про: Кабмін Володимир Зеленський Відставка Олексій Гончарук

Арахамія виключає можливість призначення бізнесмен...
Ні, ми не збираємося святкувати 9 травня, — глава ...
Денис Шмигаль може стати в. о. прем'єр-міністра, —...
Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарук...
На позачерговому засіданні Рада розгляне питання про діяльність Кабміну, МВС та СБУ
Сьогодні у евакуйованих з Уханя громадян повторно візьмуть аналіз на коронавірус
Новини
Користувачі Приватбанку не зможуть вночі розплатитися або зняти гроші з картки 21:13
У Запорізькій області визначили місце для тимчасової обсервації людей, які контактують з хворими на коронавірус 20:42
Пожежа у лікарні в Ірані. Скріншот відео IranIntl
В Ірані протестувальники підпалили лікарню, в яку привезли хворих на коронавірус 20:10
Загострення на Донбасі. У результаті ворожих обстрілів двоє військових отримали поранення 19:46
На позачерговому засіданні Рада розгляне питання про діяльність Кабміну, МВС та СБУ 19:30
більше новин
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня 18:16
Раду закликають допустити новітні засоби захисту рослин на українські поля 08:59
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу 08:15
В Україні розпочала роботу Рада інституційних реформ 12:45
більше новин
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу 08:15
Київська МАН вибирала амбасадорок освіти серед старшокласниць 16:18
Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня 18:16
Зарплата українців за місяць зменшилася на 12,5% 17:02
більше новин
Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука, - ЗМІ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok