Денис Шмигаль може стати в. о. прем'єр-міністра, — ЗМІ

У п'ятницю, 28 лютого, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повторно подав заяву про відставку президенту Володимиру Зеленському. Заміною Гончаруку може стати Денис Шмигаль. Про це повідомляє НВ з посиланням на джерела.

Повідомляється, що Гончарук роздратований ситуацією, в якій медіа публічно смакують кандидатури для його можливої заміни, а президент не тільки не захищає свій Кабмін, але і не заперечує розгляд альтернативних кандидатур.

Останньою краплею терпіння Гончарука, за словами одного з джерел, близького до ситуації, стала зустріч між президентом, міністром юстиції Денисом Малюською і бізнесменом Ігорем Коломойським, у ході якої глава держави критикував міністра.

Заміною Гончаруку, який може стати виконуючим обов'язки прем'єра, оточенню президента бачиться Денис Шмигаль. Останній нещодавно став віце-прем'єром в уряді.



Юридичні механізми, які можуть забезпечити ротацію, поки знаходяться в стані пошуку, повідомили джерела.



Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука. А також генпрокурора Рябошапки і директора НАБУ Ситника.



Раніше Арахамія виключив, що бізнесмена Тігіпко призначать новим прем'єр-міністром.