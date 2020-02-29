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29 лютого 2020, субота, 13:00 22
Економіка 2020-02-29T13:07:52+02:00
Українські Новини
З 1 березня стартує індексація пенсій: хто отримає більше грошей

З 1 березня стартує індексація пенсій: хто отримає більше грошей

Ольга Фандорина
Пенсії, індексація пенсій, Індексація, Індексація доходів

З 1 березня українців чекає індексація пенсії з подальшим зростанням виплат. Надбавку відчують більшість українських пенсіонерів, але не всі, передають Українські Новини.

Індексація пройде для наступних категорій пенсіонерів:

  • пенсіонери за віком,
  • по інвалідності,
  • по втраті годувальника,
  • пенсіонери за вислугою років (медпрацівники, вчителі, у яких не менше 30 років стажу роботи в професії).

Тим пенсіонерам, які отримують виплати не за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" №1058, а за іншими нормами, проведена індексація не буде.

Без підвищення залишаться ті пенсіонери, у яких немає страхового стажу для призначення навіть мінімальної пенсії. Таких в Україні 51 тис. осіб. Мова йде про працюючих пенсіонерів, одержувачів пенсії, яким виплати призначили недавно, держслужбовцям, науковцям, помічників нардепів, одержувачам максимальних пенсій та одержувачам спецпенсій.

В пенсійному фонді роблять важливу обмовку: якщо після індексації у цих категорій пенсія буде менша, ніж така ж "трудова" за віком, то і її також можуть перерахувати.

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів запланований на квітень 2020 року.

Згідно з підрахунками, пенсія в березні 2020 буде підвищено в середньому на 11%. Середня пенсія в Україні дорівнює 3064 грн, після індексації вона може вирости на 306 грн (до 3370).

Як повідомляли Українські Новини, підвищення пенсії може і не бути: чому виплати не проіндексують з 1 березня.

Тим часом у 2022-2023 Кабінет Міністрів планує ввести систему накопичувальної пенсії.

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