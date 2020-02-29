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29 лютого 2020, субота, 08:22 7
Суспільство 2020-02-29T09:17:07+02:00
Українські Новини
З 1 березня КПВВ на Донбасі переходять на весняний режим роботи

З 1 березня КПВВ на Донбасі переходять на весняний режим роботи

Ольга Фандорина
Донбасс, Весна, КПВВ, Весняний режим
КПВВ
КПВВ "Гнутово". Фото: штаб ООС

Всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі з 1 березня переходять на весняний період роботи, з-за чого встановлюється новий графік роботи. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

"Повідомляємо, що, згідно з розпорядженням командувача Об'єднаними силами, всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі Операції об'єднаних сил з 1 березня 2019 року переходять на графік весняного періоду", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватиметься щоденно з 07:00 до 18:30

Проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Тим часом, в чотири пропускні пункти Луганської області завезли інфрачервоні термометри для протидії коронавирусу.

Раніше також повідомлялося, що підлітки від 14 до 16 років зможуть перетинати КПВВ на Донбасі за свідоцтвом про народження до травня.

Також повідомлялося, що центр адмінпослуг буде працювати в пункті пропуску "Чонгар" на кордоні з Кримом до 2021.

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