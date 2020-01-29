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  • Подростки от 14 до 16 лет смогут пересекать КПВВ на Донбассе по свидетельству о рождении до мая
29 января 2020, среда, 18:55 23
Кабмин 2020-01-29T19:01:53+02:00
Українські Новини
Подростки от 14 до 16 лет смогут пересекать КПВВ на Донбассе по свидетельству о рождении до мая

Подростки от 14 до 16 лет смогут пересекать КПВВ на Донбассе по свидетельству о рождении до мая

Анна Рудык
линия разграничения, Подростки, пересечение КПВВ, Пересечение границы
КПВВ
КПВВ "Гнутово". Фото: штаб ООС

Кабинет Министров разрешил детям от 14 до 16 лет пересекать линию разграничения на Донбассе по свидетельству о рождении в случае отсутствия паспорта или заграничного паспорта до 1 мая 2020 года.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 29 января, передают Українські Новини.

"Это станет возможностью для всех подростков, проживающих на временно оккупированных территориях, приехать на подконтрольную украинским властям территорию, оформить паспорт и в дальнейшем беспрепятственно пересекать КПВВ. Они получат возможность интегрироваться в украинское пространство, вступить в украинские вузы (высшие учебные заведения) и почувствовать себя полноценными гражданами страны со всеми правами и возможностями, которыми их обеспечивает государство", - сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда на странице Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в социальной сети Facebook. 

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, подобное решение должно упростить пересечение границы для несовершеннолетних граждан Украины, которые не смогли оформить паспорт из-за постоянного проживания на временно оккупированных территориях Донбасса, а также его утери или кражи. 

Как сообщали Українськi Новини, пересечение границы с Крымом для детей стало проще.

Ранее, в ноябре, Кабмин разрешил пересекать линию разграничения на Донбассе детям по свидетельству о рождении и временному удостоверению.

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