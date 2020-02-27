В четыре пропускных пункта Луганской области завезли инфракрасные термометры для противодействия коронавирусу

В то время, как в зонах разграничения начали замерять температуру выезжающим из зоны ОРДЛО, Луганская область организовала дежурство бригад скорой медицинской помощи и обеспечила бесконтактными инфракрасными термометрами 4 контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) для противодействия распространению коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной государственной администрации, передают Українськi Новини. По данным ведомства, бригады медиков дежурят на пунктах пропуска в Станице Луганской, Меловом, Просяном и Танюшевке. Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай передал в четверг пограничникам бесконтактные инфракрасные термометры для усиления проведения температурного контроля людей, пересекающих пункты пропуска. Еще одна партия таких термометров поступит на пункты пропуска в ближайшее время. Также сообщается, что в Луганской области определены госпитальные базы для оказания медицинской помощи лицам в случае обнаружения заболевших новым типом коронавируса - Рубежанская городская больница и Луганская областная детская клиническая больница. Резервные базы - инфекционные отделения в Северодонецке и Старобельске. Как сообщали Українськi Новини, пограничники за сутки, 26 февраля, проверили температуру тела у 13 тыс. человек в аэропортах "Киев" имени Игоря Сикорского и "Борисполь" (Киевская область). Государственная пограничная служба ввела проверку температуры тела пассажиров (температурный скрининг) на всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией, Польшей. Также проверка температуры введена в аэропортах.