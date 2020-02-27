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27 февраля 2020, четверг, 16:32 80
Украина 2020-02-27T16:32:49+02:00
Українські Новини
В четыре пропускных пункта Луганской области завезли инфракрасные термометры для противодействия коронавирусу

В четыре пропускных пункта Луганской области завезли инфракрасные термометры для противодействия коронавирусу

Елизавета Кесельман
Луганская область, линия разгарничения, ОРДЛО, коронавирус в Украине, инфракрасные термометры
Коронавирус. Фото: unsplash.com/CDC
Коронавирус. Фото: unsplash.com/CDC

В то время, как в зонах разграничения начали замерять температуру выезжающим из зоны ОРДЛО, Луганская область организовала дежурство бригад скорой медицинской помощи и обеспечила бесконтактными инфракрасными термометрами 4 контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) для противодействия распространению коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, бригады медиков дежурят на пунктах пропуска в Станице Луганской, Меловом, Просяном и Танюшевке.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай передал в четверг пограничникам бесконтактные инфракрасные термометры для усиления проведения температурного контроля людей, пересекающих пункты пропуска.

Еще одна партия таких термометров поступит на пункты пропуска в ближайшее время.

Также сообщается, что в Луганской области определены госпитальные базы для оказания медицинской помощи лицам в случае обнаружения заболевших новым типом коронавируса - Рубежанская городская больница и Луганская областная детская клиническая больница.

Резервные базы - инфекционные отделения в Северодонецке и Старобельске.

Как сообщали Українськi Новини, пограничники за сутки, 26 февраля, проверили температуру тела у 13 тыс. человек в аэропортах "Киев" имени Игоря Сикорского и "Борисполь" (Киевская область).

Государственная пограничная служба ввела проверку температуры тела пассажиров (температурный скрининг) на всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией, Польшей.

Также проверка температуры введена в аэропортах.

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