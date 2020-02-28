Зеленський скликає позачергове засідання Ради

Президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

"Згідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв'язку з вимогою Президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України", - сказано в повідомленні.

Позачергове пленарне засідання Ради скликається на 16:00 4 березня.

Як повідомляли "Українські Новини", у цей час Верховна Рада втрачає довіру швидше Кабміну, а екс-депутат став таксистом.

Також в Раді запропонували проводити засідання російською мовою.