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28 лютого 2020, пʼятниця, 20:08 12
Верховна Рада і партії 2020-02-28T20:09:58+02:00
Українські Новини
Зеленський скликає позачергове засідання Ради

Зеленський скликає позачергове засідання Ради

Влада Билоус
Верховна Рада, Президент Володимир Зеленський, засідання Верховної Ради, позачергове засідання

Президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

гідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, засідання скликається у зв'язку з вимогою Президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України", - сказано в повідомленні.

Позачергове пленарне засідання Ради скликається на 16:00 4 березня.

Як повідомляли "Українські Новини", у цей час Верховна Рада втрачає довіру швидше Кабміну, а екс-депутат став таксистом.

Також в Раді запропонували проводити засідання російською мовою.

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