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25 февраля 2020, вторник, 18:55 29
Верховная Рада и партии 2020-02-25T18:55:22+02:00
Українські Новини
В Раде предлагают проводить заседания на русском языке

В Раде предлагают проводить заседания на русском языке

Елизавета Кесельман
Максим Бужанский, Олег Волошин, Законопроект о языке, Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Депутаты Верховной Рады Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") и Олег Волошин (фракция "Оппозиционная платформа – За життя") предлагают парламенту использовать русский и другие языки национальных меньшинств в ходе парламентских слушаний и пленарных заседаний.

Об этом говорится в законопроекте №3084, зарегистрированном в Раде 18 февраля, передают Українськi Новини.

В частности, депутатам и другим лицам, на которых не распространяется действие закона "О государственной службе", на пленарных заседаниях, парламентских слушаниях, в работе органов Рады предлагается использовать для всех видов выступлений языки национальных меньшинств.

Отмечается, что в таком случае при необходимости аппарат Рады будет обеспечивать перевод с языков нацменьшинств Украины на госязык и наоборот.

Как сообщали Українські Новини, 16 июля 2019 года в силу вступил закон об "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

16 января Рада приняла закон о полном общем среднем образовании, который включает 3 модели имплементации языковых норм закона об образовании для национальных меньшинств.

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