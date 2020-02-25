В Раде предлагают проводить заседания на русском языке

Депутаты Верховной Рады Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") и Олег Волошин (фракция "Оппозиционная платформа – За життя") предлагают парламенту использовать русский и другие языки национальных меньшинств в ходе парламентских слушаний и пленарных заседаний.

Об этом говорится в законопроекте №3084, зарегистрированном в Раде 18 февраля, передают Українськi Новини.

В частности, депутатам и другим лицам, на которых не распространяется действие закона "О государственной службе", на пленарных заседаниях, парламентских слушаниях, в работе органов Рады предлагается использовать для всех видов выступлений языки национальных меньшинств.

Отмечается, что в таком случае при необходимости аппарат Рады будет обеспечивать перевод с языков нацменьшинств Украины на госязык и наоборот.

Как сообщали Українські Новини, 16 июля 2019 года в силу вступил закон об "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

16 января Рада приняла закон о полном общем среднем образовании, который включает 3 модели имплементации языковых норм закона об образовании для национальных меньшинств.