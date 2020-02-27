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27 февраля 2020, четверг, 10:53 629
Верховная Рада и партии 2020-02-27T11:13:15+02:00
Українські Новини
Верховная рада теряет доверие граждан быстрее Кабмина, - центр Разумкова

Верховная рада теряет доверие граждан быстрее Кабмина, - центр Разумкова

Надежда Комендантова
Кабмин, Верховная Рада, Центр Разумкова
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Верховная рада теряет доверие граждан сильнее остальных центральных органов власти. Об этого свидетельствуют социологические исследования, проведенные Центром Разумкова.

Согласно данным соцопроса, который проводился с 13 по 17 февраля, баланс доверия у Верховной Рады составляет -37,1 бал. При этом, согласно опросу проведенному Центром Разумкова в декабре, этот показатель составлял -17 баллов. В этот же период Кабинет министров демонстрирует более позитивные результаты. Согласно опросу, баланс доверия-недоверия к правительству составил -36,5 баллов.

При этом, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время, то наибольшую поддержку на них получила бы политическая партия “Слуга народа” (36%). Партию “Оппозиционная платформа - За життя” готовы поддержать 15% респондентов, Европейскую солидарность - 13%, Батькивщину - 10, партию “Сила и честь” - 5%. В сравнении с январскими результатами опроса, уровень електорально поддержки партии “Слуга народа” снизился на 9%.   

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (40%). 15% респондентов намерены голосовать за Бойко, 13,5% - за Порошенко, 10% - за Тимошенко.

Исследования проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 року. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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