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28 лютого 2020, пʼятниця, 17:59 6
Європа 2020-02-28T18:30:47+02:00
Українські Новини
Коронавірус дістався до Ісландії: зафіксовано перший випадок

Коронавірус дістався до Ісландії: зафіксовано перший випадок

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Європі, коронавірус в Ісландії
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Ісландії зафіксували перший випадок коронавірусу після того, як у Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу. В ізоляції в госпіталі Ландспіталі перебуває чоловік, старший 50 років, у якого підтвердили позитивний результат на коронавірус.

Про це стало відомо із заяви Управління охорони здоров'я, повідомляє The Reykjavík Grapevine.

Чоловік хворий не серйозно, але дав позитивний результат на COVID-19. Повідомляється, що він нещодавно повернувся з північної Італії.

Наголошується, що медичні працівники швидко і професійно відреагували на новину, почавши відстеження його переміщення між північною Італією і його прибуттям в лікарню, щоб визначити можливі шляхи передачі. Водночас національна поліція і Департамент цивільного захисту та управління в надзвичайних ситуаціях підвищать готовність до боротьби з вірусом, але поки не планується вводити які-небудь заборони на поїздки в Ісландію або з неї.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 27.02.2020, в Європі нараховують 621 підтверджений випадок захворювання.

Тим часом, в Україні немає підтверджених випадків зараження коронавірусом, а РНБО дав поради, як уникнути коронавірусу серед яких була рекомендація уникати людей, які чхають.

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