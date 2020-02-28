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28 лютого 2020, пʼятниця, 15:50 8
Європа 2020-02-28T17:45:03+02:00
Українські Новини
У Грузії зафіксували ще один випадок коронавірусу

У Грузії зафіксували ще один випадок коронавірусу

Ярина Вацяк
Коронавірус, COVID-2019, коронавірус в Грузії
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Другий випадок зараження коронавірусом нового типу (COVID-2019) зафіксували в Грузії у жінки, яка п'ять днів подорожувала в північній Італії.

Про це повідомив голова Національного центру контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе, пишуть "Новости-Грузия"

Після повернення в аеропорту Кутаїсі у неї не зафіксували жодних симптомів захворювання, однак на наступний день вона сама звернулася до лікарів.

За словами Гамкрелідзе, дослідження підтвердили новий тип коронавірусу у пацієнтки ще вчора вночі, проте фахівцям потрібен час для того, щоб "встановити повну епідеміологічну картину".

"Вчора був зафіксований новий випадок коронавірусної інфекції. Годину тому мені це підтвердили. [У пацієнтки] є історія поїздки в Італію. Стан задовільний, ведеться моніторинг", — заявив Гамкрелідзе.

Він зазначив, що був обстежений і "близький до пацієнтці людина", однак у нього коронавірусної інфекції виявлено не було. Поки невідомо, помістять під карантин всіх, хто перебував на борту рейсу Мілан-Кутаїсі разом з інфікованою жінкою. МОЗ Грузії з'ясовує кількість та особистості його попутників.

Як повідомляли Українські Новини, у Грузії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.

Тим часом, РНБО оприлюднило групи ризику зараження коронавірусом.

З кінця січня до початку лютого прямими рейсами з Китаю в Україну прилетіли 6 китайців і 4 тис. українців.

 

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