У Грузії зафіксували ще один випадок коронавірусу

Другий випадок зараження коронавірусом нового типу (COVID-2019) зафіксували в Грузії у жінки, яка п'ять днів подорожувала в північній Італії. Про це повідомив голова Національного центру контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе, пишуть "Новости-Грузия" Після повернення в аеропорту Кутаїсі у неї не зафіксували жодних симптомів захворювання, однак на наступний день вона сама звернулася до лікарів. За словами Гамкрелідзе, дослідження підтвердили новий тип коронавірусу у пацієнтки ще вчора вночі, проте фахівцям потрібен час для того, щоб "встановити повну епідеміологічну картину". "Вчора був зафіксований новий випадок коронавірусної інфекції. Годину тому мені це підтвердили. [У пацієнтки] є історія поїздки в Італію. Стан задовільний, ведеться моніторинг", — заявив Гамкрелідзе. Він зазначив, що був обстежений і "близький до пацієнтці людина", однак у нього коронавірусної інфекції виявлено не було. Поки невідомо, помістять під карантин всіх, хто перебував на борту рейсу Мілан-Кутаїсі разом з інфікованою жінкою. МОЗ Грузії з'ясовує кількість та особистості його попутників. Як повідомляли Українські Новини, у Грузії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Тим часом, РНБО оприлюднило групи ризику зараження коронавірусом. З кінця січня до початку лютого прямими рейсами з Китаю в Україну прилетіли 6 китайців і 4 тис. українців.