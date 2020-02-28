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28 лютого 2020, пʼятниця, 15:58 11
Суспільство 2020-02-28T17:45:02+02:00
Українські Новини
В Японії п'ятий пасажир зараженого лайнера Diamond Princess помер від коронавіруса

В Японії п'ятий пасажир зараженого лайнера Diamond Princess помер від коронавіруса

Ольга Фандорина
Лайнер, Коронавірус, коронавірус в Китаї, Смерть від коронавіруса
Лайнер. Фото: princesscruises.eu
Лайнер. Фото: princesscruises.eu

В Японії померла від коронавірусної інфекції вже п'ята пасажирка зараженого лайнера Diamond Princess. Про це повідомляє CNN з посиланням на міністерство охорони здоров'я Японії.

Так, сьогодні, 28 лютого, сьогодні була зафіксована смерть 70-річної пасажирки з Великобританії. на цьому тижні в уряді Японії заявили, що карантинні заходи на Diamond Princess були недостатніми, що сприяло поширенню інфекції серед екіпажу і пасажирів корабля.

Трохи менше 700 осіб заразилися, поки лайнер перебував на карантині. В даний час Японія підтвердила 10 випадків смерті від коронавіруса.

Тим часом, українка з круїзного лайнера в Японії вилікувалася від коронавіруса.

На борту Diamond Princess перебували 24 громадянина України. У 4-х з них виявлено коронавірус. Ще 20 українців зараз знаходяться на лайнері.

Через два тижні карантину на берег японського міста Йокогама почала сходити перша група у складі 500 пасажирів лайнера Diamond Princess. Першими з круїзного лайнера зійшли літні люди у віці від 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати.

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