Коронавірус і перевезення. Як змінилися міжнародні маршрути з початком епідемії

Наразі коронавірусом заразилося понад 83 тис. осіб в усьому світі і низка країн шукає способи обмежити себе від захворювання. Так, після сплеску випадків коронавіруса в Ірані, Ірак, Азербайджан і Туркменістан закрили пункти пропуску з Іраном.

Про це Українським Новинам повідомила Асоціація міжнародних автоперевезень України.

"Повідомляється, що багатьом вантажним автомобілям, які досі чекають у прикордонних пунктах Лотфі Абад, туркменська влада не дозволяє заходити на митну територію Туркменістану", - зазначили в асоціації.

За даними турецького Міністерства торгівлі і Міністерства охорони здоров'я, транспортні засоби, товари та пасажири, які приїжджають з Ірану, турецькими митними органами не допускаються в Туреччину.

Однак, турецька влада почали дозволяти турецьким вантажівкам, які чекають на території Ірану, в'їжджати в митну зону, при цьому запроваджено 14-денний карантин для водіїв, які підозрюються в зараженні коронавірусом, в турецьких прикордонних пунктах.

Також дозволяється вантажівкам використовувати турецькі прикордонні пункти, відкриті для Ірану, для двосторонньої транспортної операції і для транзитного транспорту через Іран.

Але вантажівки не в'їжджають в Іран через вищевказані тимчасові обмеження.

Крім того, більшість вантажних автомобілів змінюють свій маршрут з Ірану в Грузію, використовуючи пункти пропуску Sarp, Aktas і Türkgözü - ці маршрути є альтернативою перевезення вантажів в країни Центральної Азії через Грузію.

Водночас італійський уряд оприлюднив указ, яким встановив обмеження доступу або припинення послуг вантажного і пасажирського транспорту сухопутним, повітряним, залізничним і морським шляхом у містах Ломбардії (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castigione dAdda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) і Венето (Vò).

З моменту опублікування указу 23 лютого, деякі місцеві асоціації засуджують довільність поведінки у вантажно-розвантажувальному локальному центрі, які накладаються без легітимності.

Тим часом Україна посилила контроль на своїх кордонах при проходженні через автомобільні пункти пропуску через загрозу коронавіруса.

Наголошується, що пункти пропуску не закриті, працюють у штатному режимі, але встановлено спеціальний контроль за станом здоров'я осіб, що перетинають кордон (вимірювання температури тіла).

В асоціації зазначили, що наразі на основних міжнародних автомобільних пропускних пунктах України заторів автотранспорту не спостерігається, якщо виникають черги, то вони носять робочий характер.

Як повідомляли Українські Новини, Італія лідирує за кількістю інфікованих (528), але така цифра пояснюється тим, що саме там найбільше людей пройшли тести на виявлення вірусу.

Між тим, вірус вже дістався до сусідньої з Україною Польщі.