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28 лютого 2020, пʼятниця, 13:03 9
Силові структури 2020-02-28T13:08:25+02:00
Українські Новини
Одного військового поранено внаслідок обстрілу в зоні ОНС в п'ятницю

Одного військового поранено внаслідок обстрілу в зоні ОНС в п'ятницю

Кира Молчанова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
ООС. Військові. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Військові. Фото: Facebook/ОНС

У той час як за минулу добу бойовики 6 раз обстріляли українські позиції на Донбасі, сьогодні, 28 лютого, український військовослужбовець отримав поранення в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

Наголошується, що бойовики обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил у Водяного, що у Донецькому напрямку, а також Новотошковское в Луганському напрямку.

За наявною на даний момент інформацією, один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілу отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 разів обстріляли позиції сил ООС 26 лютого, 1 військовий загинув, 1 поранений, 1 травмована.

Тим часом, 25 лютого бойовики 5 разів обстріляли позиції сил ООС.

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