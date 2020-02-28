Одного військового поранено внаслідок обстрілу в зоні ОНС в п'ятницю

У той час як за минулу добу бойовики 6 раз обстріляли українські позиції на Донбасі, сьогодні, 28 лютого, український військовослужбовець отримав поранення в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

Наголошується, що бойовики обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил у Водяного, що у Донецькому напрямку, а також Новотошковское в Луганському напрямку.

За наявною на даний момент інформацією, один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілу отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 разів обстріляли позиції сил ООС 26 лютого, 1 військовий загинув, 1 поранений, 1 травмована.

Тим часом, 25 лютого бойовики 5 разів обстріляли позиції сил ООС.