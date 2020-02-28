Война на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери

За прошлые сутки, 27 февраля, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы три обстрела:

вблизи Новомихайловки стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Красногоровкой велся огонь со станкового противотанкового гранатомета – враг устроил 6 выстрелов;

неподалеку Старогнатовки ударили из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил три обстрела:

дважды неподалеку Новотошковского стреляли из 120-мм минометов – враг выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Орехово ударили из миномета калибра 120 мм – 3 мины.

"Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 26 февраля, 1 военный погиб, 1 ранен, 1 травмирован.

Тем временем, 25 февраля боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС.