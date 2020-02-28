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28 лютого 2020, пʼятниця, 12:13 10
Політика 2020-02-28T13:30:03+02:00
Українські Новини
Держуправління справами хоче домовиться перевозити Зеленського за 55,6 млн гривень

Держуправління справами хоче домовиться перевозити Зеленського за 55,6 млн гривень

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, літаки, Держуправління справами, державіапідприємство
Літак Зеленського. Фото: spotters.net.ua
Літак Зеленського. Фото: spotters.net.ua

Державне управління справами має намір домовитися з державним авіаційним підприємством "Україна" про авіаперевезення офіційних делегацій на чолі з Президентом Володимиром Зеленським за 55,617 млн гривень.

Про це свідчать дані на порталі публічних електронних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у цьому тендері застосовується переговорна процедура, оскільки відсутня конкуренція на відповідному ринку.

Наголошується, що авіаційні перевезення вищих посадових осіб держави виконуються відповідно до положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 14 березня 2012 року.

Згідно з документом, авіаційним перевізником за виконання таких рейсів визначено державіапідприємства "Україна".

Під час проведення переговорів підприємство подало документально підтверджену інформацію про відповідність таким кваліфікаційним вимогам: наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

"Україна" має у своєму складі 1 літак A-319-115 для здійснення безпосадочних польотів дальністю до 6 500 км, 1 Ан-148-100В для польотів дальністю до 3 500 км, 1 Ан-74ТК-300Д для польотів до 2 600 км і 1 вертоліт Мі-8МТВ-1 для польотів до 700 км.

Як повідомляли Українські Новини, витрати на візити Президента Володимира Зеленського за кордон у 2020 році заплановано збільшити в 2 рази порівняно з 2019 роком.

в 2019 і 2018 роках витрати на авіаперельоти офіційних делегацій на чолі з Президентом планувалися на рівні 65 млн гривень, а в 2017 – 35,4 млн.

В ході передвиборної кампанії Зеленський обіцяв продати літаки Президента "до чортової матері" і літати на рейсових. Однак пізніше з'ясувалося, що Зеленський не продасть президентські літаки – вже у статусі глави держави він пояснив, чому обіцянка не може бути виконана.

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