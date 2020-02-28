На Венедиктову відкрили справу через її призначення на посаду т.в.о. директора ДБР

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження про можливе неправомірне призначення Ірини Венедиктової на посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

Позивач Олег Шрам просить суд визнати відсутність компетенції (повноважень) у Президента Володимира Зеленського призначати в.о. директора ДБР.

Суд прийняв справу до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Як повідомляли Українські Новини, виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедиктова призначила своїми заступниками Бабікова і колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

28 січня слідчі ДБР почали досудове розслідування за фактом можливого порушення депутатом Верховної Ради Тетяною Чорновол ("Народний фронт") громадського порядку після того, як вона проникла через паркан на брифінг Бабікова.

Раніше в Офісі генпрокурора заявили, що заступник директора ДБР захищав Януковича в суді. Заступник Директора ДБР Бабіков заперечує, що він був адвокатом Януковича.